Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat ve evrak sahteleme suçlarından tutuklanan M.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

432 Bin TL Değerinde Telefon Çaldığı İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 432 bin TL değerindeki cep telefonlarını çaldığını söyledi.

Ercan Havalimanı’nda Yakalandı

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının 28 Mayıs tarihinde ülkeden çıkış yapacağı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edildiğini kaydetti.

6 Telefonun Akıbeti Belirlendi

Zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlının 2’si Gazimağusa’da, 4’ü Lefkoşa’da olmak üzere toplam 6 adet cep telefonunu 3 ayrı iş yerine sattığının tespit edildiğini söyledi. Polis, çalınan telefonlardan birinin ise henüz bulunamadığını belirtti.

Sahte Evrak Düzenlediği Öne Sürüldü

Polis memuru, zanlının ayrıca bir şahsın faturası üzerinden iki adet cep telefonu almış gibi göstermek amacıyla sahte evrak düzenlediğini de kaydetti.

18 Kişiden İfade Alındı

Polis, 11 günlük soruşturma süresince 18 kişiden ifade alındığını, satış işlemleri sırasında zanlı tarafından imzalanan belgelerin incelemeye gönderildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede turist vizesiyle bulunduğunu ifade ederek tutuklu yargı talep etti.

45 Gün Süreyle Cezaevine Gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı M.Ö.’nün 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.