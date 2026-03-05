Halkın Partisi (HP) Sözcüsü ve Çalışma Yaşamı Komitesi Başkanı Aral Moral, özel sektörde çalışanların maaşlarının banka üzerinden ödenmesine yönelik uygulamanın başlangıç açısından doğru ancak tek başına yeterli olmadığını savundu.

Moral ayrıca, çalışanların işe giriş ve çıkış saatlerinin de kayıt altına alınmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre Moral, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “5 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde banka üzerinden ödeme zorunluluğu başlıyor” duyurusunu değerlendirerek, bunun doğru bir başlangıç olduğunu ancak yeterli olmadığın söyledi.

22/1992 sayılı İş Yasası’nın Avrupa Birliği müktesebatı doğrultusunda yeniden ele alınarak AB direktiflerine uyumlu hale getirilmesi gerektiğini de dile getiren Moral, işe geliş ve gidiş saatlerinin kayıt altına alınmasının bu süreçte önemli bir adım olacağını ifade etti.

Birçok çalışanın bu eksiklik nedeniyle fazla mesai ödeneklerinden mahrum kaldığını, devlet kurumlarının da eksik ödemeler nedeniyle alması gereken vergileri tam olarak tahsil edemediğini savunan Moral, bu durumun hem çalışanlar hem de devlet açısından kayıp yarattığını ileri sürdü.

Moral, işe giriş ve çıkış saatlerinin kayıt altına alınmasının zorunlu hale getirilmesi halinde özellikle hizmet sektöründe; otel, restoran, casino ve süpermarketlerde çalışanlara ödenmesi gereken yüzde 15 düzensiz mesai ödeneği, ek mesai ücretleri ile resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar için ödenmesi gereken artırımlı ücretlerin daha sağlıklı şekilde ödenebileceğini, bunun devletin gelirlerine de olumlu katkı sağlayacağı görüşünü dile getirdi.