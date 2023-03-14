Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Türkiye’de 50 bine yakın insan depremde hayatını kaybetti…

O talihsiz günden beri istifa yok mu diye sorular soruldu, sorulmaya devam ediyor!

Hadi orasını boş verelim…

Biz kendimize bakalım!

Yıllarca okullar depreme dayanıklı mı değil mi diye kimsenin aklına gelmedi…

Maraş depremi yüzümüzde bir şamar gibi patladı!

Okullarda deprem testleri yapmaya başladık, bazıları da çürük çıktı…

Okulda eğitim, çadırda eğitime dönüştürüldü!

Pardon daha doğrusu havuzda eğitime…

Çadırda eğitimin ilk gününde bir kez daha rezil rüsva olduk!

Hem dosta hem düşmana…

Biz şu dersi çıkardık;

Bu devlet nereye nasıl çadır kuracağını bile bilmiyor…

Meteoroloji üç gündür bas bas bağırıyor!

Haftanın ilk günü şiddetli yağmur olacak diye…

Biz ne yapıyoruz?

Yağan yağmurun göle dönüştüreceği toprak arazilere çadır kuruyoruz…

Yağmur basınca da çocukları evlere gönderiyoruz!

…

Aklımıza tabi ki başka sorular da gelmiyor değil…

Devlet erkanının tepesinde oturanlar muhakkak ki çok yoğun olabilir!

Deprem bölgelerinde görev yapanlara teşekkür belgesi vermekten başka işlerle ilgilenemiyorlar…

Gelen giden ziyaretçiler de kendilerini epey meşgul ediyor!

Çünkü işlerini görmek için bakanlıklara gidenler bürokratlarla değil hep bakanlarla görüşmek isterler…

Gelsin çaylar kahveler!

Örgüt başkanlarının sohbeti koyu olur…

İstek listeleri de öyle!

Seçimde oy verenler seçimden sonra bunun bedelini isterler…

Biz buna hep kasaba politikacıları dedik, derdimizi kimseye dinletemedik!

Hadi ilgili bakan yoğunluktan yanlış kararlar üretti?

Peki ya bürokratlar ve tabi ki danışmanlar?

Devletin içi danışmanlardan geçilmiyor ama kim nerede hangi işi yapıyor şimdiye kadar bu hiçbir zaman tartışılmadı…

Aslında herkes bunların kendiişlerinin başında olduğunu biliyor ama!

Bilince de bir işe yaramıyor…

…

Hepinizi uyarıyoruz…

Adı üstünde yanınıza danışman diye alıyor okkalı da para veriyorsunuz ama çok da bir işe yaradıkları yok!

Onları aktif hale getirmek zorundasınız…

Dost ve ahbap ilişkisi ile istihdam edilen danışmanların ne size ne de bu ülkeye faydası yoktur!

Onlar maaşlarını alırlar sonra bir ay ortadan kaybolurlar…

Siz de yanlış kararlarla hedef tahtası olur eleştirilere maruz kalırsınız!

Danışmayacağınız kişileri bir an evvel evlerini gönderiniz…

…

Bakan Çavuşoğlu demiş ki…

Ülke gerçekleri böyle!

Hep birlikte yüzleşeceğiz…

Sevdiğimiz, saydığımız, otoriter duruşuyla hep taktir ettiğimiz usta bir siyasetçinin bu sözleri üzerine üzüldük doğrusu!

Ne demekmiş biz yüzleşeceğiz…

Biz değil asıl siz yüzleşeceksiniz!

Beceriksizliklerinizin bedelini bu halkın omuzlarına yüklemek de neyin nesidir?

Ama Çavuşoğlu’nun konuşmasında gizli kalan bir detay daha var…

Çok sayıda proje üretmişler!

Maliye ile KEİ ofisine kabul ettirememişler…

Gayet manidar bir açıklamadır bu!

Bunun açılımını ve karşılığını da eminiz ki önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz…

Ankara kulisleri…

HDP kilit parti…

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı’nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu’nun olmasının ardından ilk anket sonuçları açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar partilerin kaç milletvekili çıkaracağı da oldukça kritik.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altılı Masa ile yaşadığı krizin ardından 6 Mart’ta Kılıçdaroğlu Millet İttifakının cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

Anketlerde genel olarak AK Parti ilk sırada, CHP ise ikinci sırada görünüyor. Cumhur ve Millet ittifaklarına bakıldığında ise durum iktidarın geriye düştüğü görülüyor. HDP, MHP ve İYİ Parti’nin oy oranları ise anket firmasına göre değişiyor. DEVA ve Gelecek gibi yeni kurulan partilerin seçimde göstereceği performans da merak konusu.

Aksoy'un 8 Mart'ta yaptığı ankette en fazla oyu alan parti yüzde 31 ile AK Parti oldu. CHP'nin oyu ise yüzde 28,4 çıktı. İYİ Parti yüzde 12 oy alırken HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,3 oldu. Aksoy'un son anketine göre MHP'nin oyu yüzde 7,2. DEVA ile Saadet Partisi'nin oyları yüzde 1,4 olarak ölçülürken Gelecek Partisi yüzde 0,9'da kaldı.

PİAR'ın 10 Mart'ta açıkladığı son ankette ise CHP en çok oyu alan parti oldu. CHP yüzde 32,3 oy alırken AK Parti yüzde 30,8'de kaldı. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle: HDP yüzde 11,6; İYİ Parti yüzde 8,3; MHP yüzde 7,1; Gelecek Partisi yüzde 3,7; DEVA yüzde 2,1 ve BTP yüzde 1,8.

ALF'nin 6-7 Mart tarihlerinde bin 770 kişinin katılımı ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirdiği ankette de CHP ilk sırada yer alıyor.

ALF’nin 6-7 Mart anketinde CHP ilk sırada

Buna göre CHP az farkla AK Parti’nin önüne geçti. Kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 31,8 oy alırken AK Parti yüzde 31’de kaldı. HDP yüzde 11,3 oy alırken İYİ Parti yüzde 8,9 ve MHP yüzde 6,5 oy alıyor.

Ankete göre Ali Babacan liderliğindeki DEVA’nın oy oranı yüzde 1,5. Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi ise yüzde 1,3 oy alıyor. ALF’nin bu son seçim anketine göre Yeniden Refah Partisi yüzde 1,9; Zafer Partisi yüzde 1,6 ve Memleket Partisi yüzde 2,2 oy alıyor.

Aksoy Araştırma’nın 23-26 Şubat tarihlerinde yaptığı ankette ise AK Parti yüzde 32,1; CHP ise yüzde 27,3 oy aldı. Ankete göre İYİ Parti yüzde 13,6; HDP yüzde 12 ve MHP yüzde 6,8 oy aldı.

Öte yandan diğer anketlerin büyük çoğunluğunda AK Parti ilk sırada yer alıyor.

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında kaç puan fark var?

2023’te yapılan son seçim anketlerinin çoğunda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın önünde görünüyor.

Aksoy'un 8 Mart tarihli anketinde Millet İttifakı yüzde 44,1 oy alırken Cumhur İttifakı yüzde 38,2'de kaldı.

ALF’nin 6-7 Mart tarihindeki anketinde Millet İttifakı yüzde 43,5 oy alırken Cumhur İttifakı yüzde 37,5’te kaldı. Aksoy’un 23-26 Şubat tarihli anketinde ise Millet İttifakı (yüzde 43,3), Cumhur İttifakı’na (yüzde 38,9) 4,4 puan fark attı.

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın genişlemeye yönelik görüşmelerini sürdürüyor. Bunlardan birisi de Yeniden Refah Partisi.

HDP Millet İttifakı’na destek verirse durum nasıl?

Son seçim anketlerine göre seçim sonrası ortaya çıkacak meclis aritmetiğinde HDP’nin Millet İttifakına destek vermesi durumunda Cumhur İttifakı oldukça geride kalıyor.

Ancak oy oranları ile partilerin çıkaracakları milletvekili sayısı aynı değil. Şehirlerdeki ittifaklara göre partilerin çıkaracakları milletvekili sayısı değişecek.

HDP’nin destek vermesi verdiği seçeneklerin hepsinde Millet İttifakı önde görünüyor. Aksoy'un 8 Mart tarihli anketinde Millet İttifakı ile HDP'nin toplam oy oranı yüzde 54,4'e çıkıyor. Cumhur İttifakı ise yüzde 38,2.

MESAJ KUTUSU

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, ülke gerçekleri konusunda yaptığınız yüzleşme detayı biraz tartışılır konu ama özellikle KEİ Ofisine yaptığınız eleştiri umarız ileride başınızı ağrıtmaz. Zira bilirsiniz doğru söyleyeni bizim ülkede dokuz köyden kovarlarmış, değil mi?

…

Sayın Erkut ŞAHALİ, CTP Genel başkanlığı konusunda bize göre yaptığınız açıklamalara dikkat etmeniz gerekir zira zaman ve zemin bu konuda hiç uygun değil. Parti başkanınız umarız bu açıklamalardan kırılıp gücenmez!

…

Sayın Zorlu TÖRE, Maraş depreminden sonra hangi vekilin ne kadar bağış yaptığı konusunda sorular yine yoğunlaşmaya başladı. Eğer böyle bir bağış varsa isim isim açıklarsanız kafalardaki soru işaretlerini de gidermiş olursunuz.

…

Sayın Süleyman ULUÇAY, depremde yıkılma riski bulunan Deniz Yıldızı apartmanı sakinleri binayı boşaltmamakta kararlı görülüyorlar ama Vakıflar İdaresi de onlara kira desteği konusunda olumlu karar çıkardılar, kendileriyle bir temasa geçin deriz…

…

Sayın Erdal ÖZCENK, bölgenizdeki okullarda çadırda eğitim başarısızlıkla sonuçlanırken DAÜ olarak mekan konusunda devreye girmeniz ve çözüm üretmeniz şart oldu. Devletin başaramadığını pek ala ki siz başarır ve öğrencilerin sağlıklı mekanlarda eğitim almalarını sağlayabilirsiniz…

…

Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, devlet hastaneleri eczanelerinde ilaç ve bazı serum fiyatlarının acil olarak güncellenmesi konusunda uyarılar gelmeye devam ediyor. Zira devlet bu işten fazlasıyla zarar ediyormuş, haberiniz olsun istedik!

…

Sayın Fahri YÖNLÜER, Ak Parti KKTC temsilcisi olarak 14 mayıs seçimlerinde nasıl bir strateji izleyeceğiniz merak konusu olmuş ki bu konuda yoğun mesaj trafiği yaşanmaya başladı.

…

Sayın Filiz BESİM, Sağlık bakanlığınız döneminde Lefkoşa Devlet Hastanesi için deprem testi yapıldığını ve raporda ‘tek bir çivi bile çakılamaz’ ibaresinin bulunduğu konuşulmaya başlandı. Bu rapor sizde var mı, varsa da hiç gecikmeden deşifre etmeniz öneriliyor…

…

Sayın Cemil KARZAOĞLU, işin uzmanı olarak çam kese böceği konusunda paylaşımda bulunmamanız dikkatlerden kaçmamış olsa gerek ki bazı sorular gelmeye başladı. Son üç yıldır ihale niye yapılmadı, bunu engelleyen mi vardı, varsa bildiğiniz bir şeyler açıklamanızda yarar görüyoruz…

…

Sayın İlkay ASLIM, Dora bebek için artık günler değil saatleri saymaya başlamış heyecan da tavan yapmış diye duyduk. Pek yakında uykusuz geceler başlayacak şimdiden hazırlıklı olmakta yarar var değil mi?