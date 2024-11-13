(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen "Müstahdem Tarafından Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Taybet Özbay bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hatice Şanverdi olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldız huzurda bulunan zanlı Taybet Özbay'ın 25 Ekim 2024-09 Kasım 2024 tarihleri arasında Girne’de faaliyet gösteren “Terranova” isimli giyim mağazasında kasiyer olarak çalıştığı esnada müşterilere yapmış olduğu ürün satışı sonrasında müşterilerin mağazadan çıkış yapmasına müteakip kasada satış iptali yaparak konu ürünlerin iade olarak geri alındığını gösterip 54 bin 500 TL nakit parayı kasadan alarak sirkat suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını, sirkat ettiği düşünülen ve tasarrufunda bulunan 8.800 TL paranın emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 10 günden bir gün ispat-vücut yapmasına emir verdi.