Yüksek Savcılar Kurulu, bir kıdemli savcı ve dört savcı veya savcı yardımcısı münhali için dilekçe kabul ettiğini açıkladı

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, değiştirilmiş şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası’nın, 17, 18, 20, 21 ve 22 (A) maddelerinde öngörülen niteliklere haiz kişilerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesi’nde münhali açılan bir kıdemli savcı ile dört savcı veya savcı yardımcısı mevkileri için dilekçe kabul edildiği belirtildi.

İlgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını, münhalin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren11 Haziran mesai saati bitimine kadar Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekiyor.

Açıklamada ayrıca; hala Hukuk Dairesi’nde savcı olarak görev yapanların kıdemli savcı münhaline başvurmaları gerekmediği kaydedildi.