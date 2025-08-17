Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pakistan Birlik ve Kültür Derneği, İngiltere Milletvekili Afzal Khan’ın Kuzey Kıbrıs'a ziyareti sonrasında “Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği” görevinden istifa etmesini üzüntüyle karşıladığını açıkladı.

Dernek Başkanı Nawaz Muhammad ile görüşen Khan, Kuzey Kıbrıs ziyaretinin tamamen dostane bir nitelik taşıdığını, amacının akrabalarını ve uzun yıllardır tanıdığı arkadaşlarını ziyaret etmek olduğunu belirtti. Yine derneğin aktardığına göre Khan, makam ve koltuğun kendisi için öncelikli olmadığını ifade ederek, “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da görev aldığım her alanda en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Dernek, Afzal Khan’ın bu duruşunu takdirle karşıladığını ve ilerleyen dönemde de çalışmalarında aynı özveriyle başarılı olacağına inanç duyduğunu bildirdi.