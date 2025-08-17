Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Birleşik Krallık Milletvekili Afzal Khan’ın, Birleşik Krallığın Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği görevinden istifaya zorlanmasının, “demokratik değerler ve diplomatik nezaket açısından son derece üzücü” olduğunu söyledi.

KKTC’yi ziyaret etmesinin ardından Khan’ın İngiltere’nin Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği görevinden yoğun baskılar neticesinde istifa etmesi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Öztürkler: yaşananları “Demokratik değerler ve diplomatik nezaket açısından son derece üzücüdür.” ifadesiyle tarif etti.

Öztürkler, “Sözde demokrasi havariliği yapanların istifa için baskı yapması, ifade özgürlüğüne ve diplomatik diyaloğa tahammülsüzlüklerinin en açık göstergesidir. Bu tutum, demokratik değerleri yalnızca kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece savunanların ikiyüzlülüğünü ortaya koymaktadır.” dedi.

Khan’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la “kişisel sıfatla” görüştüğünü belirten Öztürkler, “(Görüşme) Rum Yönetimi ve bazı çevreler tarafından kabul edilemez bir provokasyon gibi lanse edilmesi gerçekten düşündürücüdür.” dedi

-"Birçok İngiliz milletvekili ziyaret etti"

Yaşananların iki tarafın diyalog ortamından uzak olduğunu gösterdiğini belirten Öztürkler şu ifadeleri kullandı:

“Bu olay, Kıbrıs meselesinde hâlâ ne denli hassas dengelerin söz konusu olduğunu ve iki taraf arasında gerçek bir diyalog ortamının ne kadar uzağında olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Khan’ın ziyaretinin ardından gelen tepkiler, özellikle Rum lobisinin etkisiyle şekillenmiş ve İngiltere'deki bazı siyasi aktörler tarafından da istismar edilmiştir. Geçmiş dönemde bir çok İngiliz milletvekili adaya ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu gerçeklik ortada açık ve net bir şekilde durmaktadır. Nitekim bu ziyaret de, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmeliydi.” dedi.

-"Diplomatik baskıların sonucu"

Olayın büyültülmesinin çifte standardı gösterdiğini kaydeden Öztürkler; “Afzal Khan’ın istifa mektubunda belirttiği gibi, istifa kararını (İngiliz) Hükümeti'nin ticaret politikalarına gölge düşürmemek adına aldığını belirtmiş olsa da, esasen diplomatik baskılara boyun eğmenin bir örneğidir. Khan’ın kişisel amaçlarla gerçekleştirdiği bu ziyaretin, görevinden ayrılmasına neden olacak kadar büyütülmesi, KKTC’ye yönelik çifte standartlı yaklaşımın bir tezahürüdür. Bu durum, adadaki iki toplumun eşit statüde ele alınması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmaktadır.” dedi.

Kıbrıs Rum yönetimi ve bazı İngiliz siyasilerin KKTC’nin temas kurmasını engellemeye yönelik çalıştığını anlatan Öztürkler, “Rum Yönetimi’nin ve bazı İngiliz siyasetçilerin bu baskıcı tutumu, sadece Khan’ın şahsına değil, aynı zamanda KKTC’nin meşru temsilcileriyle yapılan her türlü temasa karşı bir caydırıcılık mekanizması olarak işletilmektedir. Bu yaklaşım, Kıbrıs’ta kalıcı çözüm arayışlarına hizmet etmekten ziyade, mevcut statükoyu koruma refleksiyle hareket etmektedir. Oysa gerçek çözüm, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde kurulacak yeni bir diyalog zemininden geçmektedir.” dedi.