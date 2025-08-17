Özuslu: “Ortak hedeflere odaklanmak gerek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, Engelliler Spor Federasyonu’nu ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Ortopedik Özürlüler Derneği lokalinde yer alan görüşmede, başta engelli bireylerin spor yapabilme hakkı olmaz üzere pek çok konuda görüş alış verişinde bulunuldu.

CTP Spor Komitesi Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu görüşmede spor alanında her kesimle görüşmeye devam edeceklerini belirtti. Sporda da ortak akıl ve iş birliği kavramlarının parti için önemli olduğunu kaydeden Özuslu, sorunların üzerinden gelebilmek için sinerji yaratmak ve ortak hedeflere odaklanmak gerektiğini söyledi.

Engelli bireylerin hak arama mücadelesine her zaman destek vermeye devam edeceklerini anlatan Sami Özuslu, “Spordaki engelleri işbirliğiyle, hep birlikte kaldıralım” dedi. Özuslu, Türkiye Bedensel Engelli Basketbol liginde mücadele veren basketbol takımının başarılarını gururla takip ettiklerini belirtti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de konuşmasında, CTP Spor Komitesi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tekerlekli Basketbol takımının çalışmaları ve altyapının geliştirilmesi adına attıkları adımlarla ilgili bilgi veren Akdeniz, engelli bireylerin başka branşlarda da spor yapabilmesi gereğini söyledi.