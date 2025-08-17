(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen 'Kasti Hasar, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı Hareket' suçlarından tutuklanan Hüseyin Hasan Aksu mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye aktardı. Polis, 15-16 Ağustos 2025 tarihleri arasında Gönyeli'de faaliyet gösteren bir otelde kalan zanlının iki ayrı odada kaldığını, her iki odanın banyo çeşmelerini, banyo havlulukları ile askılıklarını, tuvalet aparatlarını, priz kapaklarını yerinden söküp 50 bin TL hasara uğrattığını, perdelere ve ahşaptan mamul sehpaya toplam da zarar verdiğini açıkladı. Polis, 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde gelen şikâyet üzerine Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir ekibin otelin resepsiyonuna gittiği zaman, zanlıyı anlamsız bir şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sallamak suretiyle uygunsuz tavır hareket ettiği esnada tespit edip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 10 Ağustos 2025 tarihinde KKTC'ye ilk kez giriş yapmış olup, Ercan Hava limanında benzer bir suçtan tutuklanmış olup, mahkeme tarafından 4 günü aşmayan bir süre ile cezaevine gönderildiğini ve aleyhinde dosya tanzim edildiğini belirti. Polis zanlıdan yapılan soruşturmada kendisini anlamlı bir şekilde ifade edemediğinden mahkeme kararının ne olduğu hususunda tespit yapılamadığını belirtti. Polis konu dosyanın akıbetinin ne olduğunun araştırılacağını ayrıca doktor kontrolünden geçirilip cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.