Tatar: “Tarih ve kültürün yaşatılması çalışmaları, halkın maneviyatına, bu topraklardaki mücadelesine katkıda bulunuyor”

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğinde yenilenen Lefkoşa Mevlevi Müzesi açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapılan açılış töreninde, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bürokratlar ve davetliler hazır bulundu.

Törende, ayrıca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan TİKA Başkanı Serkan Kayalar da yer aldı.

“Lefkoşa Mevlevi Müzesi Restorasyonu, Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi Projesi” kapsamında yenilenen Mevlevi Müzesi’nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, Bakan Ataoğlu, Eski Eserler Dairesi Müdürü Emine Ziba ve TİKA Başkanı Kayalar birer konuşma yaptı. Bunun yanında, Milli Arşiv’in kurucusu Mustafa Haşim Altan Lefkoşa Mevlevihanesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesaj yollayarak, açılışa destek belirtti. Yılmaz, mesajında, KKTC’nin manevi hayatına ışık tutan en önemli mekanlardan birisi olan Lefkoşa Mevlevi Müzesi’ne yönelik projenin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yılmaz, Lefkoşa Mevlevihanesi’nin asırlardır sadece bir ibadet yeri değil; aynı zamanda bir irfan ocağı, bir kültür ve medeniyet merkezi olarak hizmet verdiğine dikkat çekerek, bu mekanın Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin hoşgörü, sevgi ve insanlık anlayışını yüzyıllardır Kıbrıs adasında yaşatan en nadide mekanlardan birisi olarak; insanlığın kalbine hitap ettiğini vurguladı.

Söz konusu eserin aslına uygun şekilde restore edildiğini, sadece bir yapının değil, bir ruhun, bir mirasın yeniden ihyasına katkı sunulduğunu kaydeden Yılmaz, alanın tasavvuf musikisiyle, icra edilecek sema ayinleriyle, sergileri ve etkinlikleriyle; yeniden yaşayan bir mekan olarak KKTC halkına hizmet edeceğine inanç belirtti.

“Bu açılış, Ada’nın asli bir unsuru olan ve Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk kardeşlerimizle ortak tarihsel ve kültürel bağlarımızın ve işbirliğimizin somut bir göstergesidir.” diyen Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, her alanda olduğu gibi; kültürel kalkınma, restorasyon ve tarihi mirasın korunması konularında destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

- Cumhurbaşkanı Tatar: “Bu yapılar maneviyatımız, tarih ve kültürümüzdür”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, 3 Mayıs’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, içerisinde bir milli park, cami, kütüphane, bisiklet ve yürüyüş yolları bulunan Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışının yapıldığını hatırlatarak, KKTC’nin egemenliğinin ifadesi olan bu yerleşkenin ardından 450 yıllık Selimiye Cami’nin restorasyonunun açılışını yaptıklarını kaydetti.

Tatar, bugün de çocukluğunun geçtiği caddede bulunan Mevlevi Müzesi’nin restorasyonunun tamamlanmasıyla ülkeye kazandırıldığını belirterek, “Bunlar maneviyattır, tarihtir, kültürdür. Geçmişten gelen, bizlerin bu ülkedeki zenginlikleridir.” dedi.

Tatar, tarih ve kültürün yaşatılması için çalışmaların, halkın maneviyatına, bu topraklardaki mücadelesine büyük katkıda bulunduğunu kaydetti.

Konya’da başlayan Mevleviliğin ışığının, gönül birliğinin Kıbrıs’ta bu yapıda yansıdığını söyleyen Tatar, restorasyon çalışmalarının turizm anlamında da büyük önem arz ettiğini söyledi.

Gazimağusa’da bulunan Lala Mustafa Paşa Cami’nin restorasyonuna da başlanmasını planladıklarını duyuran Tatar, bu gibi çalışmaların devamını temenni etti; emeği geçen herkesi kutladı.

- Üstel: “Kültürel mirasların gençlere aktarılması için fedakarlıkla çalışıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel de, göreve geldikleri ilk gün itibarıyla halka verdikleri sözleri yerel kaynaklar ve Türkiye Cumhuriyeti’yle iş birliği içerisinde bir bir yerine getirdiklerini kaydederek, Yonca Kavşağı’nın tamamlanmış olduğunu, Güzelyurt yolunun ise hızlı bir şekilde tamamlanarak, halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolleriyle bu projelerin yapılabildiğine dikkat çeken Üstel, altyapı çalışmaları, turizm, eğitim, kültür alanlarında halkın tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Turizmde yapılan projelere değinen Üstel, Girne Antik Limanı’nın halkın ziyaret edebileceği ve tarihle buluşacağı bir yer haline getirildiğini, Lefkoşa’da Barbarlık Müzesi’nin yine TİKA’nın desteğiyle, ziyaretçilerin yaşananları en iyi şekilde anlayacağı şekilde dijital sistemle donatıldığını kaydetti.

Bugün yeniden açılan Mevlevi Müzesi gibi Osmanlı döneminde yapılan kültürel mirasların gençlere aktarılması için fedakarlık içinde çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Üstel, destekleri için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, TC Büyükelçisi’ne ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

- Ataoğlu: “Mevlevi Müzesi, Lefkoşa’nın en önemli tarihi ve mimari yapılarından biri”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin restorasyonunun 2023 yılının Mayıs ayında başlanarak, 2025 Ocak ayında tamamlandığını kaydetti. Ataoğlu, bu müzenin Lefkoşa’nın en önemli tarihi ve mimari yapılarından biri olma özelliği yanında inanç turizmi için de önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, söz konusu müzenin 1963'te Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi adıyla hizmete açıldığını, ardından 2001-2002 yıllarında Mevlevi Müzesi olarak düzenlenerek, bugünkü halini aldığını kaydetti.

Yaklaşık 23 yılın ardından müzeye restorasyon çalışmaları yapıldığına dikkat çeken Ataoğlu, “Müzeler kültürel tarihi geçmişten geleceğe taşıyan önemli hazinelerdir.” dedi; emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

- Ziba: “Müzeler geçmişi, birikimi ortaya koyan en önemli mekanlar”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba ise, Kıbrıs adasının zengin kültür hazinesi ve mimari çeşitliliğine vurgu yaptığı konuşmasında, Kıbrıs'ın Osmanlı dönemindeki en önemli eski eserlerinden olan Mevlevi Tekkesi’nin, Kıbrıs Türk Müzesi olarak 1963 yılında açıldığını ve adadaki ilk Türk müzesi olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

Ziba, müzelerin asırlarca geçmişi, farklı millet ve medeniyetlere ait birikimi ortaya koyan en önemli mekanlar olduğunu kaydederek; tarihini, kültürünü, sanatını bilen, benimseyen, sahip çıkan, koruyan yeni nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

- Kayalar: “Mevlevi Müzesi, geçmişe ait bir hatıra, yaşayan bir miras”

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da, bugün taşlardan ibaret olan bir yapının değil, bir ruhun, bir geleneğin, bir medeniyet hafızasının yeniden hayat bulmasına tanıklık edildiğini kaydetti.

Kayalar, TİKA olarak KKTC’de 250’nin üzerinde projeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, yaptıkları her çalışmada ülkede yaşayan kıymetli insanlara, zengin kültüre, tarihi mirasa ve mücadeleye ışık tutmaya çalıştıklarını belirtti. Bu kapsamda yürütülen Mevlevi Müzesi projesi hakkında bilgiler veren Kayalar, “Mevlevi Müzesi, yeniden düzenlenmiş haliyle, sadece geçmişe ait bir hatıra değil, gelecek nesillere aktarılacak yaşayan bir mirastır.” dedi.

- Altan: “Kıbrıs’ta ilk Mevlevilik burada oluştu”

Milli Arşiv Kurucu, Araştırmacı Mustafa Haşim Altan da, Lefkoşa Mevlevihane’sinin açılışından bugüne kadarki sürecini anlatarak, restorasyonla yeniden kazandırılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Altan, Kıbrıs’ta Mevleviliğin söz konusu yapıda başladığını kaydederek, Mevlevi Müzesi’nin ülke tarihi ve kültürel miras için öneminin altını çizdi.

Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek açılış yapıldı. Ardından katılımcılar müzeyi gezerek, bilgi aldı. Etkinlik, ney dinletisiyle tamamlandı.