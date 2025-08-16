Erenköy - Yeşilköy Anayolu Kuzey Sahil Yolu üzerinde kullanımındaki traktöre köpeği bağlayıp çeken şahsa 7 bin 680,30 TL sabit para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ziyamet Polis Karakolu ekipleri harekete geçerek, traktör sürücüsü tespit edildi ve işlemiş olduğu suçlardan dolayı toplam 7680,30 TL sabit para cezası kesildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında tasarrufundaki hayvana eziyet etmesinden ötürü de yetkili daire olan Veteriner Dairesine ileri işlem için bilgilendirme yapıldı.