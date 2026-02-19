Yılmazköy'de bu sabah seyir halindeki aracın çarptığı 85 yaşındaki yaya Erdoğan Korkuter beyin kanaması geçirdi.

Polisin açıklamasına göre, Murtaza Yaşar (E-49), yönetimindeki LF 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, o esnada yolda yürüyen Erdoğan Korkuter’e (E-85) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Korkuter, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.