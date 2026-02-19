Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ocak ayı yoksulluk sınırının 194 bin 20 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, hanelerin gelir ve tüketim harcamalarına bağlı olarak KKTC Tüketici Fiyat Endeksi ana harcama gruplarının toplam harcama içindeki payında son 10 yılda değişiklikler yaşandığını belirterek, vatandaşın büyük ölçüde temel gıda harcamaları için çalışır hale geldiğini kaydetti.

“Asgari ücret; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık hizmeti, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinimlerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktardır.” diyen Bengihan, yüksek enflasyon nedeniyle kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanılamadığını ileri sürdü.

Bu nedenle ailelerin özel sağlık ve eğitim hizmetlerine yönelmek zorunda kaldığını belirten Bengihan, bunun da eğitim ve sağlık harcamalarını artırdığını kaydetti.

Konut kirası, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim giderlerindeki artışların da aile bütçesini zorladığını belirten Bengihan, “insanca, çağdaş düzeyde bir yaşam için gerekli olan kültür, dinlenme ve eğlence harcamaları da dikkate alındığında, 194 bin 20 TL olarak hesaplanan ocak ayı yoksulluk sınırının ülkemizdeki yaşam koşullarını özetleyen bir rakam olduğu tartışılmaz bir gerçekliktir.” dedi.