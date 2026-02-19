Liberal Demokrasi Hareketi (LDH), fiber optik altyapı yatırımının Kuzey Kıbrıs için gerekli olduğunu ancak mevcut protokolün belirli ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

LDH tarafından yapılan yazılı açıklamada, hızlı ve yaygın internet erişiminin ekonomik verimlilik, yatırım ortamı ve kamu hizmetlerinin kalitesi açısından temel bir altyapı olduğu vurgulanarak, telekom altyapılarının doğal tekel niteliği taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, kurulacak modelin piyasa yapısı, hukuki zemini ve düzenleyici çerçevesinin yatırım kadar önemli olduğu da belirtildi.

LDH "sürecin şeffaflığı, altyapı ile hizmet sunumunun yapısının netleşmesi, denetim mekanizması; erişim ve içerik denetimi başlıkları altında protokolün yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Açık ve rekabetçi bir ihale yapılmadan, sözleşme hükümleri kamuoyuna açıklanmadan ve yerel paydaşlara eşit katılım imkânı tanınmadan verilen yetkilerin sağlıklı bir piyasa düzeni oluşturamayaağı ifade edilen açıklamada fiber ağın diğer servis sağlayıcılara adil ve maliyet esaslı biçimde açılmaması halinde fiili tekel riski doğacağı, mevcut işletmeleri sistemin dışına atacağı, uzun vadedeyse yenilik ve kaliteyi sınırlandıracağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bağımsız ve teknik olarak yetkin bir telekom düzenleyici yapısı olmadan fiyatlandırma, hizmet kalitesi, yatırım yükümlülükleri ve veri güvenliğinin etkin biçimde denetlenemeyeceği de ifade edildi.

Fiber ağın kamu kurumları ve kritik altyapıların veri trafiğini taşıdığı hatırlatılan açıklamada, olası filtreleme uygulamalarının hangi hukuka ve denetime tabi olacağının net tanımlanması gerektiği vurgulandı.

LDH açıklamasında, “Mesele yatırımın kim tarafından yapıldığı değil, hangi ilkelere ve kurumsal güvencelere dayandığıdır. Kuzey Kıbrıs’ın dijital geleceği siyasi gerilimlerin değil; aklın, hukukun ve şeffaf yönetim anlayışının ürünü olmalıdır. Toplumun hiçbir kesiminde soru işareti bırakmayacak, rekabeti koruyan, ekonomik ve teknik açıdan sürdürülebilir bir şekilde mevcut fiber optik protokolünün yeniden düzenlenmesi gereklidir” denildi.