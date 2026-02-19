EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin çorbası için malzemeler 2 çay bardağı mercimek, 3 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 6 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tatlı kaşığı tuz olarak karşımıza çıkıyor.

Sıcak suyu geniş bir tencereye alıyoruz yıkanan mercimek, pirinç, bulgur ve tuzu da tencereye ekliyoruz. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişiriliyor. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını erip üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı eklenir ve kavurmaya başlanıyor Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyip iyice karıştırılması gerekiyor.1 tatlı kaşığı naneyi eklenip, 2 dakika daha kavuruluyor. Bakliyatların kaynatıldığı tencereye kavrulan sos karışımı ilave edildikten sonra 10 dakika daha pişirildiğinde servis edilir hale geliyor.

FIRINDA PATATESLİ TAVUK

Fırında Tavuk için malzemeler 6 adet tavuk baget, 4-5 adet patates, 10 adet arpacık soğan, 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber ve 1 adet domates olarak biliniyor. Eklenecek sos için tercih edilen baharatlarla yağ karıştırılıp fırına veriliyor. Tavuklar kızardıktan sonra fırından alınıp servise hazır hale geliyor.

PİRİNÇ PİLAVI

Pirinç pilavı malzemeleri için 2 su bardağı pirinç, 2,5 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuza ihtiyacınız olacaktır.

Pilavın hazırlanışında tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekliyoruz ve 4-5 dakika kadar kavuruluyor. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinler tane tane dökülmeye başladığında anlayabiliyoruz.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekliyoruz. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz.

Pilavın kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakıyoruz. Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alıyoruz. Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirdikten sonra pilavın üzerine havlu peçete sererek kapağı tekrar kapatmak pilavın daha tane tane olmasını sağlayacak.