Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in sorduğu sorulara değinerek, “Suçlama oyunlarına girmedim. Girmem...” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Sabrımı ve soğukkanlılığımı sınamaya çalışan çok oldu bugüne kadar. Sonuç alınamadı.. Ben sırtımı halkımın çözüm iradesine yaslayarak, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla yoluma devam ediyorum.” Dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sn. Hristodulidis bana sorular sormuş ve bunları kamuoyu önünde yanıtlamamı istemiş. Masaya her ne koyduysam, kamuoyu bunları biliyor. Kaldı ki 24 Şubat'ta Sn. Hristodulidis ile bir görüşmemiz olacak. Orada kendisinin bana soruları olacağı gibi, benim de ona sorularım olacak. Ben sorularını her zamanki gibi yanıtlayacağım. Umarım ve dilerim ki o da benim sorularımı yanıtlayacaktır. Sabrımı ve soğukkanlılığımı sınamaya çalışan çok oldu bugüne kadar. Sonuç alınamadı. Ben sırtımı halkımın çözüm iradesine yaslayarak, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla yoluma devam ediyorum. Suçlama oyunlarına girmedim. Girmem...”