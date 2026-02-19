Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın başvuruları devam ediyor.

Son başvuru tarihi 26 Mart 2026 olan yarışmanın bu yılki konusu, “Mekân olarak Kıbrıs’ta geçmesi koşuluyla polisiye türünde öykü” olarak belirlendi.

Yarışmaya başvuracak öğrenciler, şartname ve başvuru formuna https://vfcyp.co/KisaOykuYaris bağlantısından ulaşabilecek. Ödül töreni Mayıs 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek.

YUSUF İNANIROĞLU

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Kısa Öykü Yarışması’nın öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bu tür yarışmaların hayal gücünü güçlendirdiğini, yazılı anlatım becerilerini geliştirdiğini ve edebiyata olan ilgiyi artırdığını vurgulayan İnanıroğlu, yarışmayı önemli bir eğitim çıktısı olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Kıbrıs’ın mekân olarak seçilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten İnanıroğlu, öğrencilerin yaşadıkları coğrafyayı edebiyatın diliyle yeniden keşfetmelerinin; Kıbrıs’ın tarihini, kültürünü ve toplumsal dokusunu kurgusal bir çerçevede ele almalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Yarışmaya katkı koyan Telsim’e teşekkür eden İnanıroğlu, tüm ortaokul ve lise öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet etti.

SEFER TÜZ

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, son başvuru tarihinin yaklaşması dolayısıyla gençlerin kaleminden doğacak yeni hikâyeleri heyecanla beklediklerini belirtti.

Tüz, “Kısa Öykü Yarışması’nı 6 yıldır düzenliyoruz ve her yıl gençlerin artan ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Onların duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri güçlü bir alan sunduğumuz için Telsim olarak gurur duyuyoruz.” dedi.

Kıbrıs’ın zengin tarihinden, kültüründen ve insan hikâyelerinden ilham alınabileceğini ifade eden Tüz, gençlerin kendi bakış açılarıyla bu değerleri yeniden yorumlamalarının büyük anlam taşıdığını belirtti.

Tüz, tüm ortaokul ve lise öğrencilerini hayal güçlerine güvenmeye, kelimelerle kendi dünyalarını cesurca anlatmaya davet ederek katılacak tüm genç yazarlara başarılar diledi.