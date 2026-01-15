“KKTC’nin bir eğitim, turizm ve teknoloji adası haline gelmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz”

“Kıbrıs meselesinin en gerçekçi çözümünün, adadaki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine dair inancımızı sürdürüyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye ilişkin her gelişmeyi yakından takip ettiklerini ve Kıbrıslı Türk halkının huzur ve refahı için yorulmadan çalıştıklarını belirterek, “Hedefimiz KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, müreffeh bir ülke olması.” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

-Yılmaz, Dr. Küçük ve Denktaş’ı andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasının başında Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesinin öncü ismi Doktor Fazıl Küçük’ü andı.

Küçük’ü 42’nci ölüm yıl dönümümde rahmet ve saygıyla andığını ifade eden Yılmaz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, Barış Harekâtı kahramanlarıyla mücahitleri de rahmet ve minnetle yâd ettiğini söyledi.

Yılmaz, bu mücadelenin eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir kez daha ziyaret ediyor olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

-“KKTC’ye ilişkin her gelişmeyi yakından takip ediyoruz”

15 Kasım’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42’nci yıl dönümü kapsamında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Lefkoşa’ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Cevdet Yılmaz, bu kadar sık ve yoğun gündemle yapılan karşılıklı ziyaretlerin müstesna ilişkilerin ve KKTC’ye verilen önemin bir yansıması olduğunu ifade etti.

“KKTC’ye ilişkin her gelişmeyi yakından takip ediyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin huzur ve refahı için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.” diyen Yılmaz, bu ziyaretinde de KKTC’nin devlet ve hükümet yetkilileri ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceğini aktardı.

“Bizim için KKTC’nin kalkınması da milli bir davadır.” diyen Yılmaz, Kıbrıslı Türklerin asla yalnız olmadığını vurguladı.

-“Hedefimiz KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, müreffeh bir ülke olması”

Önceki ziyaretlerinde olduğu gibi, bu ziyaretinde de iki ülke arasında her alanda sürdürülen güçlü iş birliğini daha ileriye taşıyacak adımları ele alacaklarını kaydeden Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

“Hedefimiz, mali yardımlarla, alt yapı yatırımlarıyla, bilgi ve tecrübe aktarımıyla KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, müreffeh bir ülke olmasıdır. Bu vizyonla, 21 Mart 2025 tarihinde imzaladığımız ve 6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yer alan projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yaklaşık 21 milyar liralık kaynağıyla 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ülkemiz ve KKTC arasında şimdiye kadar imzalanan en geniş mali imkânlara sahip işbirliği belgesidir. Anlaşma kapsamında altyapı yatırımlarının yanı sıra, KKTC’nin bir eğitim, turizm ve teknoloji adası haline gelmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz.”

-“Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi yarın tanıtılacak”

Konuşmasında, Lefkoşa’da yarın lansmanı yapılacak “Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi”ne de değinen Yılmaz, bu projenin altyapıdan günlük yaşama uzanan bütüncül destek anlayışının önemli bir nişanesi olacağını kaydetti.

Bahse konu projenin dijitalleşme noktasında çok önemli bir adım olduğunu belirten Yılmaz, bu projenin öneminin altını çizdi.

Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve ilgili bakanların da katılımıyla KKTC iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomik iş birliğini güçlendirmeye dönük başlıkları ele alacaklarını da belirtti.

Yılmaz, yeni yapılacak mali iş birliğinde girişimciliğe ayrı bir başlık açmayı, girişimciliği desteklemeyi hedeflediklerini ekledi.

-“Adadaki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine dair inancımızı sürdürüyoruz”

Kıbrıs konusunda da konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Anavatan ve Garantör Türkiye olarak, Kıbrıs meselesinin en gerçekçi çözümünün, adadaki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine dair inancımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

“Kıbrıs meselesinin, adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğu gerçeği temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasının anahtarı; Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir, insanlık dışı izolasyonlara son verilmesidir. Bunun asgari tezahürü; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle doğrudan uçuşların, doğrudan ticaretin ve doğrudan temasların önünün bir an evvel açılmasıdır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaplarında, son dört yıldır dünya kamuoyunun huzurunda uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etmektedir.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimine eleştirilerde de bulunan Yılmaz, “Buradaki askerimiz adadaki huzurun güvencesi olmuştur.” dedi.

-“Sarsılmaz bir iradeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında durmayı sürdürüyoruz”

Uluslararası her platformda bu tarihi çağrının savunucusu olurken sarsılmaz bir iradeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında durmayı sürdürdüklerini belirten Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının her alanda meşru hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli adımları atmaya ve Kıbrıslı Türklerin haksız ve gayriinsani izolasyonlarla kısıtlanmaya çalışılan haklarını her koşulda avunmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Zira bugün elde edilen her kazanım, bu kararlılığın ve ödenen bedellerin bir sonucudur.” diyen Yılmz, Kıbrıs Türk halkınca bugüne kadar elde edilen kazanımları ileriye götürmek için el birliğiyle, dayanışma ve iş birliği içinde, tam bir mutabakat halinde çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.