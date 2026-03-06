Uzun yıllara yayılan geliştirme sürecine dikkat çeken Törehan, sistemin yüzlerce küçük karar, sayısız iyileştirme ve kullanıcı deneyimini sadeleştirmeye yönelik yoğun çalışmalar sonucunda bugünkü yapısına ulaştığını ifade etti. Miracle Pay’in temel amacının teknolojiyi vitrine koymak değil, günlük hayatta gerçekten kullanılan bir ödeme alışkanlığı oluşturmak olduğunu belirtti.

Törehan, ödeme dünyasının uzun süredir iki uç arasında sıkıştığını dile getirerek, bir yanda fazla geleneksel sistemlerin, diğer yanda ise fazla deneysel çözümlerin yer aldığını söyledi. Miracle Pay’in bu boşluğu doldurmak üzere konumlandığını belirten Törehan, hibrit ödeme kabiliyeti sayesinde işletmelere operasyonel kolaylık, kullanıcılara ise esneklik sunduklarını ifade etti.

Miracle Pay’in hem kullanıcı hem işletme tarafında sürtünmesiz bir deneyim hedeflediğini belirten Törehan, insanların yeni bir ödeme yöntemi karşısında karmaşa yaşamadan sistemi kullanabilmesini önemsediklerini söyledi. İşletmeler için ise raporlama ve operasyon süreçlerini zorlaştırmayan, sahada akıcı şekilde işleyen bir yapı tasarlandığını vurguladı.

Global yayılımın yalnızca uluslararası görünürlük anlamına gelmediğini ifade eden Törehan, bunun daha fazla işletmenin sisteme dahil olması ve farklı ülkelerde gerçek kullanım örneklerinin artması anlamına geldiğini belirtti. Törehan, “Global rollout bizim için konuşulmak değil, çalıştığını kanıtlamak demek” dedi.

