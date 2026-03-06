Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, hükümete akaryakıt fiyat politikasını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Dernek, akaryakıta yapılan artışı “kabul edilemez” olarak niteledi ve hükümeti, “ülke ekonomisinin gerçeklerini görmeye ve bu yanlış karardan derhal geri dönmeye” çağırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akaryakıt fiyatlarına yapılan son artışın; “zaten ağır bir ekonomik kriz ve hayat pahalılığı altında ezilen halka ve üretim yapmaya çalışan iş dünyasına vurulmuş yeni bir darbe” olduğunu kaydetti.

Akaryakıtın, ekonominin tüm sektörlerinin temel girdisi olduğuna işaret edilen açıklamada, yapılan her zammın; ulaşımdan üretime, turizmden tarıma kadar tüm maliyetleri artırdığına ve doğrudan hayat pahalılığını daha da derinleştirdiğine dikkat çekildi.

“Kırılgan bir ekonomik ortamda ölçüsüz yapılan zam” olarak nitelendirilen bu artışın, toplumun gerçeklerinden kopuk bir yaklaşımın sonucu olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, şöyle devam etti:

“Üretim yapan, yatırım yapan ve istihdam yaratan kesimlerin sırtına sürekli yeni maliyetler yüklemek sürdürülebilir değildir. Bugün ülkede işletmeler ayakta kalma mücadelesi verirken, vatandaş her geçen gün artan fiyatlar karşısında alım gücünü kaybederken yapılan bu zam ekonomik akılla açıklanamaz. Bu kararın sonuçları çok kısa sürede tüm ürün ve hizmet fiyatlarına yansıyacak ve hayat pahalılığını daha da dayanılmaz hale getirecektir.

Hükümeti açık ve net bir şekilde uyarıyoruz: Akaryakıt fiyat politikası derhal yeniden gözden geçirilmelidir. Fiyat İstikrar Fonu başta olmak üzere tüm maliyet kalemleri şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Reel sektörü ve halkı daha fazla ezmeyecek acil düzenlemeler yapılmalıdır. Ekonominin bu şekilde yönetilmeye devam edilmesi halinde üretim zayıflayacak, işletmeler kapanacak ve toplum üzerindeki ekonomik baskı daha da artacaktır. Bunun sorumluluğu da bu kararları alanların üzerinde olacaktır.”