TAM PARTİ Genel Başkanı Serdar Denktaş, vatandaşın en büyük derdinin ekonomi olduğunu, gidişatın düzeltilmesi adına önlemler almak gerektiğini söyledi.

TAM PARTİ’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Tv’de Ahmet Kaptan’ın konuğu oldu.

Ekonomik gidişatın "iyi olmadığını, acilen düzeltilmesi gerektiğini" dile getiren Denktaş, vatandaşın sırtına gereksiz yük bindiren uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Denktaş, ivedilikle esnaftan ve işletme sahiplerinden alınan gereksiz vergilerin ve peşin KDV uygulamasının kaldırılması gerektiğine dikkat çekerken, kiraları düzenlemek için de önerilerde bulundu.

Metrekare başına bir tavan fiyat belirlenmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, boş dairelerden de daha yüksek emlak vergisi alınması gerektiğini belirtti. Bu adımların sadece başlangıç olduğunu ifade eden Denktaş, “Ekonomik gidişatın düzeltilmesi için bizim gerekli tecrübemiz ve bilgimiz var. Bunları da her zaman paylaşmaya hazır olduğumu söyledim. Bunun için irade ve karşılıklı diyalog lazım. Fakat yapmıyorlar. Onlar yapmıyorlarsa gidecekler, biz gelip hepsini düzelteceğiz.” dedi.