Bakanlar Kurulu, bugün Orta Doğu’da devam eden ve bölgesel güvenlik dengelerini etkileyen savaş nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ve diplomatik gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldı. Toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu’nu aynı gündemle yarın saat 13.00’te yeniden toplantıya çağırdı.