Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinden verilen bilgiye göre, 14 Mart Tıp Haftasının açılışı Pazartesi saat 10.00’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Toplantı Salonunda düzenlenecek basın toplantısı ile yapılacak.
14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında, hekimlerin görsel sanatlar alanındaki çalışmalarını paylaşmak amacıyla Kültür Dairesi ile iş birliğinde “Hekimlerden Resim-Fotoğraf Sergisi” düzenlenecek.
“Kalbin Ritmi, Sanatın Işığı” temasıyla organize edilecek serginin açılışı Pazartesi günü saat 11.00’de KTTB Binası’nda gerçekleştirilecek.
Görsel sanat alanında çalışmaları bulunan hekimlerin eserleri 9–14 Mart t