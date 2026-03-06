(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Ryan Oluwajuwon Adedugbe, Mark Shıngı Mushonga ve Francis Asare Peter yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat İşler olguları aktardı.

Polis, 4 Mart 2026 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Haspolat'ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüs içerisinde Demirhan Polis Karakolu'nda görevli polis ekibince yapılan devriye esnasında şüpheli görülen şahıslar hakkında yapılan muhaceret kontrolünde Nijerya uyruklu Ryan Oluwajuwon Adedugbe’nin 29.11.2024 tarihinden itibaren 460 gün, Mark Shıngı Mushonga’nın 01.12.2024 tarihinden itibaren 693 gün ve Francis Asare Peter’in 05.06.2019 tarihinden itibaren 2464 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk alındığını, bu süre içerisinde ihraç emri için gerekli dairelerle yazışma yapıldığını ancak henüz cevap alınmadığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.