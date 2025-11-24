Yeşilırmak’ta bugün ağaç kesimi sırasında yaşanan kazada 68 yaşındaki Halil Akar hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir evin bahçesinde kaymakamlıktan izinli olarak okaliptus ağacı kesen C.K.’nin (E-41) kestiği dalın, damda bulunan Akar’a çarpması sonucu Akar yüksekten düşerek yaralandı.

Halil Akar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.