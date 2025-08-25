Yeşil Barış Hareketi, ülkenin doğası ve geleceğinin “sahte hayallere” teslim edilemeyeceğini belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, dün Kıbrıs’ın geleceğine dair “yeni bir vizyon” iddiasıyla, “yatırımcı iş insanı” kimliğiyle tanınan Emrullah Turanlı tarafından bir video yayımlandığı ve ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden paylaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu projelerin aslında adanın doğasını geri dönüşsüz bir şekilde, tahrip edeceği savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Videoda dile getirilen ‘sözde’ turizm yatırımları, ülkemizin asıl zenginliklerinden bihaber, özünde denizi doldurmayı, kıyıları yapılaşmaya açmayı ve zaten kırılgan olan deniz yaşamını sona erdirmeyi hedeflemektedir. Karada yıllardır süren plansız talanın ardından şimdi sıra denize gelmiş görünüyor.

Turizm adına güzellikler olarak takdim edilenlerin tamamı, dünyada ‘sadece ülkemizde var olan’ değerleri dinamitleyerek kurgulanan, ‘taklit’, doğal güzellikleri ortadan kaldıran, ‘rüküş makyajlı’ şekillerden ibarettir.”

Ülkenin en temel sorunlarından birinin nüfusun bilinmemesi olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin taşıma kapasitesinin ne kadar aşıldığının bilinmemesi için nüfus sayımının isteyerek yapılmadığı iddia edildi.

Nüfusun bilinmemesi nedeniyle en küçük planlamaların dahi doğru veriler üzerinden yapılamadığı kaydedilen açıklamada, “Buna rağmen bunları yapınca ‘her şey çok güzel olacakmış gibi’ yeni yatırımlar adı altında adaya daha fazla insan çekmek, mevcut sorunları katmerleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

“Ülkede kalkınma planları, Turizm Master Planı, Anayasa ve çevre yasaları boşuna mı yapılmıştır?” sorusu sorulan açıklamada, “Bu ülkenin doğası, kültürü ve yaşamı birkaç kişinin çıkarına teslim edilemez. Devletin de bu talanın hesabını vermesi gerekir” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs’ın geleceğinin rant projelerinde değil, doğasının korunmasında, adil planlamada ve halkın güvenli yaşam hakkının savunulmasında olduğu belirtildi.