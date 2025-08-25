Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, gönüllü trafik denetçiliğinin trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.

Polis Genel Müdürlüğü’nün bugün gönüllü trafik denetçiliği uygulaması başlatılacağı yönündeki açıklamasını olumlu bulduklarını belirten Avcı, “Trafiğin ülkemizde insan yaşamını tehdit eder hale geldiği, trafik sistemimizin çok boyutlu sorunlar yumağı olduğu aşikardır” dedi.

Yazılı açıklamasında uygulamanın başarılı olması için riskleri en aza indirmenin şart olduğunu da kaydeden Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

“Denetim gücünü artıran, toplumun katılımını sağlayan, farkındalık yaratan, caydırıcılık etkisi olan ve polise destek sağlayacak bir uygulama olarak değerlendirdiğimiz gönüllü trafik denetçiliğinin ayrıca, polis denetiminin az olduğu bölgelerde etkili olarak trafikteki sorunlarımızın çözümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Trafikte polisin yanında ek göz olacak, vatandaşların sorumluluk almasını sağlayacak bu uygulama halihazırda Türkiye’nin yanında İngiltere, Almanya, İsviçre, Japonya ve ABD’de de uygulanmaktadır.

Yetkinin kötüye kullanılması ve güven ilişkilerinin zedelenmesi ihtimallerine karşı Polis Genel Müdürlüğü’nün titiz bir çalışma ortaya koyacağına inanıyoruz.”

TKÖD Başkanı Mehmet Avcı, trafik kurallarının hayat kurtarıcı olduğunu yinelediği açıklamasında, “Ülkemizin bir an önce trafikte güvenli ülkelerden biri haline gelmesi için çabalarımız sürecek” dedi.