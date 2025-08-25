Beylerbeyi’nde ahşap çardak, Lefkoşa’da park halindeki araç yandı.

Polis Basın Subaylığına göre, bu sabahın ilk saatlerinde Beylerbeyi’nde Selvi Sokak’ta, bir şahsa ait evin bahçesindeki ahşap çardak alev aldı. Koltuğa düşürülen sönmemiş sigaranın döşemeleri tutuşturmasıyla çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çardaktaki eşyalar zarar gördü.

Öte yandan bugün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Etik Hastanesi’ne ait park yerinde olan JV 290 plakalı araç, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapmasıyla alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi Etik Hastanesi çalışanları yangın söndürme cihazlarıyla yaptı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın araçta maddi hasara neden oldu.