Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Emlak Komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur’un yazılı açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği temsilcilerinin oluşturduğu, göreve de başlayan komisyondaki isimler şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Firdes Arıcı, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Elmas Anter, Ediz Aygın ve Hasan Kırca.”