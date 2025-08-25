Erhürman: “İnsan onuruna yaraşır bir hayatı bu ülkede hep birlikte kuracağız”

Derya: “Bu umutsuzluk kaderimiz değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla “Kadınlar Geleceğe İmza Atıyor” etkinliği düzenledi.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, “Kadınlar Geleceğe İmza Atıyor Kahvaltı Buluşması” etkinliğine Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erkut Şahali, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Alev Şensoy, bazı milletvekilleri de katıldı.

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy, konuşmasında görmezden gelinmenin bitmesine sayılı günler kaldığını söyledi. Etkinlikte Tufan Erhürman ve Doğuş Derya da konuşma yaptı.

-Erhürman: “Karar verildiği içindir ki bu panik, bu endişe yaşanıyor”

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Ne zaman kadınlar sokağa inerse, öne geçerse, o iş orada bitti demektir” diyerek, etkinlikte UBP’ye DP’ye, YDP’ye, TDP’ye, HP’ye, CTP’ye oy vermiş birçok arkadaşını gördüğünü söyledi.

“Lider kadınlar burada, emekçi kadınlar burada, girişimci kadınlar burada. Bütün rozetleri kaldırdık; hepimizin kalbi çocuklarımız, torunlarımız için atıyor” diyen Erhürman, bu ülkede kimsenin, çocukların onuruyla oynayamayacağını ifade etti.

Ülkedeki kaynakların dağıtıldığını da savunan Erhürman, “Demek ki ‘kazandırdıklarınız’ yetmedi, başka yollarla seçim kazanmak için yola çıktınız” ifadelerine yer verdi.

Endişeye gerek olmadığını söyleyen Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Yüreğiniz ferah olsun. Karar verildi. Karar verildiği içindir ki bu panik, bu endişe yaşanıyor. Bu dönem sona eriyor, bunu herkes gördü.

Kimse endişe etmesin; hak eden hakkını alacak, ama kimseye seçim rüşveti gibi verilerek değil. Değişim kararı verildi. Sözümüzdür, yeminimizdir: Çocuklarımızın göç etmek istemeyeceği, insan onuruna yaraşır bir hayatı bu ülkede hep birlikte kuracağız.”

-Derya: “Bu umutsuzluk kaderimiz değil”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Hem dünya hem de ülkemiz zor günlerden geçiyor. Yanı başımızda, çocukların ölmesine neden olan faşizan bir dram Gazze’de yaşanıyor” diyen Derya, bölgenin yangın yeri olduğunu, Kıbrıs’ın öneminin her geçen gün daha da arttığını belirtti.

“Coğrafyamız üzerinden yapılan hesaplar, Kıbrıs’ı ileriki dönemde çok daha kritik bir noktaya taşıyacak” diyen Doğuş Derya, ülkede liyakatsiz bir cumhurbaşkanı ve hükümet olduğunu savunarak, taş üstünde taş kalmadığını söyledi.

Derya, özellikle kadınların, devlet namına hiçbir şeyi göremediğini de savunarak, çocuk ve engelli bakımı başta olmak üzere sosyal hizmetlere ayrılması gereken paraların, belli çıkar gruplarına peşkeş çekildiğini iddia etti.

Devletin kamu kaynaklarının, umut tacirliği yaparcasına partizanca dağıtıldığını ileri süren Doğuş Derya, “Bu umutsuzluk kaderimiz değil. Bu halk, verdiği varoluş mücadelesini bunlar için vermedi. İster kuzeyden ister güneyden gelsin, bu ülkeyi yurt bilen herkes –özellikle kadınlar– varoluş mücadelesi veriyor” dedi.

Doğuş Derya, bu durumun değişmesi gerektiğini de söyleyerek, “Bu durumu hak etmiyoruz. Sokaklarda özgürce yürüyeceğimiz, çocuklarımızın göç ederken arkalarından gözyaşı dökmeyeceğimiz bir geleceği ellerimizle kuracağız” diye konuştu.

Tufan Erhürman’ın kadınların da şansı olduğunu ifade eden Derya, şöyle devam etti:

“Müzakerelerde toplumsal cinsiyet perspektifini masaya yansıtacak, çatışmaların çözümünde BM Güvenlik Konseyi’nin 13/25 sayılı kararı doğrultusunda kadınların bu ülkede barış içinde yaşayabilmesi için gereken hak savunuculuğunu yapacak bir lidere ihtiyacımız var. O lider de Tufan Erhürman’dır.”