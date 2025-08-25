İskele’de kasiyer olarak çalıştığı iş yerinden para çalan 46 yaşındaki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu ay içinde farklı tarihlerdeki nakit satışları kasaya işlemeyerek henüz miktarı tespit edilemeyen nakit parayı tasarrufuna geçiren M.T.(K-46) olayın polisin bilgisine gelmesiyle tutuklandı.

-İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Polisin dünkü denetimlerinde ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa’da, Kurtuluş Sokak’ta, bu sabahın ilk saatlerinde bir apartmanın merdivenlerinde 270 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren M.Ö.(E-32) tutuklandı.