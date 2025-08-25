Demokrat Parti’de uzun yıllardır aktif olarak görev yapan ve ilçe yönetim kurulunda büyük bir onurla hizmet verdiğini belirten Serdar Aydın, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada istifa kararının kolay alınmadığını vurgulayan partili, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm… Sebep olanlara hakkımızı helal etmiyoruz… #İSTİFA

Büyük bir onurla ve hizmetle yürüttüğüm, yıllardır üyesi olduğum Demokrat Parti İlçe Yönetim Kurulu’ndan ve partimden istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

Partime sadece seçim zamanı değil, her zaman çalışan bir üye olduğumu ilçe başkanımız iyi bilmekte ve beni iyi tanımaktadır.

Bu kararımı alma sebebim; partimde bunca yıldır benimle aktif çalışıp seçimler geçirmiş arkadaşlarımın da dahil olduğu bir süreçte yaşanan haksızlıkların artmasıdır.

Bizler resmen unutulmuş ve çiğnenmiş durumdayız.

Mevcut yaşanan bu durumlar ve inançlarım doğrultusunda bu adımı atmamın en doğru karar olduğuna inanıyorum.

Benden buraya kadar."