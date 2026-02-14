Rum yönetimi, yerel yönetim seçimlerinde babası “göçmen” olanlara verdiği oy hakkını, annesi “göçmen” olanlara da verme kararı aldı.

Rumlar, KKTC sınırları içerisinde yer alan köy ve belediyeler için de yerel yönetim seçimi yapıyor. Babası “göçmen” olanlar, yerel seçimlerde mevcut ikamet yerleri ile birlikte babasının “göçtüğü” ve bugün KKTC’de bulunan yerleşim birimleri için oy kullanıyor. Şimdi bu “haktan” annesi “göçmen” olanlar da yararlanacak.

Alihtia’nın haberine göre Rum Bakanlar Kurulu Nüfus Kayıt Yasası değişikliği onayladı. İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, ilgili değişiklikle annesi “göçmen” olanlara yönelik dengesizliğin ortadan kaldırılmakta ve Kuzey'de kalan köy ve belediyelerin anılarının korunmakta olduğunu söyledi.

Her iki ebeveyni de “göçmen” olan seçmenlerin kaydı, babasının “göçtüğü” yer dikkate alınarak yapılacak. Annesinin “göçtüğü” yer dikkate alınarak kayıt yaptırmak isteyen seçmenler bir defaya mahsus seçim bölgesinin değiştirilmesini talep edebilecek. Bu yeni uygulama 2029 yerel seçimlerinde uygulamaya girecek.