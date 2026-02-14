AB’nin savunmasını ve güvenliğini güçlendirme kabiliyetine, AB içerisinde en çok Güney Kıbrıs’ta güven duyulduğu ortaya çıktı.

Haravgi’nin haberine göre Avrupa Barometresi’nin “savunma” konulu yeni araştırmasında Avrupa vatandaşlarının güvenlik meselelerinde yoğun kaygı duydukları ve AB’den bu konudaki beklentilerinin yükseldiği sonucu ortaya çıktı.

AB’nin savunmasını ve Avrupa’nın güvenliğini güçlendirme kabiliyetine güven, diğer Avrupa vatandaşları arasında yüzde 53 iken Güney Kıbrıs’ta bu oran yüzde 73 çıktı.

Ülkesinin tehdit altında olduğu duygusu Avrupalılar arasında yüzde 68, Güney Kıbrıs’ta yüzde 76. Kişisel güvenliğini tehdit altında gören Avrupalıların oranı yüzde 43, Güney Kıbrıs’ta yüzde 52.

Avrupalıların yüzde 32’si savunmaya yeteri kadar yatırım yapılmadığını düşünüyor, bu oran Güney Kıbrıs’ta yüzde 26.