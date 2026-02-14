Rum yönetimi, örgütlü suçla mücadele gerekçesiyle telefon görüşmelerinin dinlenmesine, takip edilmesine olanak tanıyan yasayı onayladığı bildirildi.

Alithia ve Fileleftheros’un haberine göre, Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni ve ileri bir telefon dinleme sistemine sahip olduğu bilgisini verdi.

Habere göre, KİP’in yeni dinleme/takip sistemi edinmesi üzerine Rum Bakanlar Kurulu gerekli olan ilgili yasa tasarısını onayladı. Tasarı, meclis onayına sunulacak.

KİP’in 1 Ocak itibarıyla sahip olduğu sistemin telefon görüşmelerinin içeriği ve ilgili trafik verilerini toplayabilen yeni ve son teknoloji bir sistem olduğunu belirten gazete bu sistemin, gerekli yasal düzenleme yapılmadan önce edinilmiş olmasını eleştirdi.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı tasarı ile kişilerin özel alanını ihlal ederek ilişkileri haritalandırmak, ağları yakalamak, dosyalar oluşturmak ve bilgi üretmek için sadece mahkeme emri yeterli olacak.