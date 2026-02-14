ABD Savunma Güvenliği İş Birliği Ajansı’ndan (DSCA-Defense Security Cooperation Agency) bir uzmanlar grubunun ocak ayı içerisinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek ABD’nin üçüncü ülkelere silah satışında uyguladığı prosedürü (Foreign Military Sales (FMS) ve Excess Defence Articles (EDA)) anlattığı ve RMMO’nun ihtiyaç listesiyle Güney Kıbrıs’tan ayrıldığı bilgisi eklendi.

Fileleftheros’un “İlk Listeyi Amerikalılara Verdik… Kıbrıs’ın Somut İhtiyaçlarını Savunma Bakanı İle Görüşmek Üzere Geri Dönecekler” başlıklı haberine göre, DSCA uzmanları Güney Kıbrıs’ı bu ilk ziyaretlerinde, RMMO’nun ihtiyaçlarını liste halinde aldı. Amerikalılar, yapacakları incelemeden sonra konuyu Rum Savunma Bakanlığı ile detaylı görüşmek üzere geri dönecek.

Görüşülen konular arasında, RMMO’nun düşük fiyata satın alabileceği askeri nakliye kamyonları (EDA) olduğunu belirten gazete halen hazır olan ve Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünün genişletilmesi ve Arama ve Kurtarma Operasyonları yazılımının (SAROPOS) da savunma satışları çerçevesinde olduğunu aktardı.

Habere göre Amerikan Kongresi’nin silah satışı kısıtlamasını yeniden gözden geçirme aralığını genişletmek hedefleyen Rum yönetimi, ABD ile arasındaki savunma iş birliğinin gelişmesinin, silah ambargosunun kesin olarak kaldırılması çabasına yardımcı olacağı beklentisini taşıyor.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Washington’a kısa süre önce gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ABD Kongresi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Roger Wicker ile savunma alanındaki iş birliğinin genişletilme yöntemlerini görüştü. Kombos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre’nin Güney Kıbrıs’a ABD’nin in stratejik ortağı olarak verdiği desteğe işaret etti.

RMMO’nun silah sistemleriyle modernize edilmesiyle Güney Kıbrıs’ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesindeki bacaklardan birinin Amerikan rezervleri, ikincisinin de Avrupa’nın SAFE programı olduğunu yazan gazete, geçen hafta onaylanan yürütme kararı ile Güney Kıbrıs’a 1 milyar 181 milyon 503 bin 924 euroluk savunma üretimini güçlendirme olanağı verdiğini yazdı. Güney Kıbrıs’ın kredi usulü alacağı bu paranın ilk bölümünün 177 milyon 225 bin 588 euro olacağını ekledi.