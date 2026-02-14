Rum meclisinin, ilk reaktörünün 2026 içerisinde devreye alınacak olması nedeniyle, Ada’ya sadece 65 km mesafedeki Akkuyu Nükleer Santrali'ni mercek altına aldığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Meclisi Çevre Komitesi’nin 11 Şubat’taki toplantısında, santralin olası etkileri ve Rum yönetiminin hazırlık durumu üzerinde duruldu. Toplantıda, Rum yönetiminin Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına itirazı olmadığı, istişare ve bilgilendirme yapılmamasına itiraz ettiği ortaya çıktı.

Komite toplantısında, Türkiye’nin sınırlar arası çevre etkilerinin değerlendirilmesiyle ilgili Espoo Sözleşmesi’ne taraf olmadığı, dolayısıyla komşu devletleri bilgilendirme yükümlülüğü de bulunmadığı bilgisi verildi.

Toplantıya katılan Rum yetkili birimleri, mevcut mevzuatın müsaade ettiği çerçevede hareket ederek izleme ve numune toplama çalışmaları yaptıklarını anlattı. Bugün Güney Kıbrıs’ın iki daimi deniz radoaktivite ölçüm istasyonu bulunduğu, üçüncü istasyonun da kurulmasının planlandığı bilgisi verildi.

Rum yönetiminin bir de “İlektra Planı" bulunduğu belirtilen haberde, bu çerçevede 25 devlet biriminin örnekleme, dağılım modelleri, halk sağlığı ve operasyonel koordinasyon yetkileriyle kriz yönetimi grubu bulunduğu kaydedildi.