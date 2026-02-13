Hakkında yürütülen cezai soruşturma yüzünden açığa alınan Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos aleyhindeki şikayetler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Savcıya Fedonas’la İlgili Bomba” başlıklı manşet haberinde Hukuk Dairesi yetkililerinin elinde soruşturma materyalleri yanı sıra isimli tanıklıklarla desteklenen şikayetler bulunduğunu yazdı.

Bir belediye çalışanının açığa alınan belediye başkanını ve belediyenin üst düzey bir çalışanını 4 konuda suçladığını yazan gazete, yapılan araştırmaların ardından bazı bulgular ortaya çıktığını yazdı.

Haberde eldeki bulguların Fedonos’un resmi hizmet aracını yasadışı kullanmasına, Mutallo’daki bir Kıbrıs Türk malının yasadışı olarak devren kiralanmasına, emeklilik fonundan 1 buçuk milyon euroluk meblağın yasadışı şekilde kullanılmasına ayrıca yetkili bakanlıkların onayı olmadan bazı kişilerin işe alınmasına işaret ettiği kaydedildi.

Fedonos’la ilgili şikayetlerden birinin Baf’a bağlı Mutallo’daki bir Kıbrıs Türk malıyla ilgili olduğunu yazan gazete, polisin ve Sayıştay Başkanlığının araştırmasının söz konusu taşınmazın Baf Belediyesi tarafından özel bir şahsa kafe/restoran açması için yasadışı bir şekilde devren kiralandığını gösterdiğini iletti.

Hukuk dairesinin Kıbrıs Türk taşınmazlarının devren kiralanamayacağını açıkça belirten görüşleri olduğuna işaret eden gazete, bu bulguların polis araştırmalarında da yer aldığını öte yandan söz konusu kafe/restoranın herhangi bir imar izni de bulunmadığını ekledi.