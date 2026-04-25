(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan İsmet Keklik mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Portakal olguları aktardı. Polis, zanlının 22 Nisan saat 15.45 sıralarında Gönyeli’de Genç Park içerisinde bisiklete binmek için çantasını yere bırakan B.P’nin çantasında 7 bin TL ve 10 euro para çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’daki evinde tespit edildiğini, yapılan aramada 5 bin 500 TL ve 10 euro bulunduğunu belirtti. Polis, şikâyetçinin belirttiği miktar ile zanlının evinde bulunan para miktarının aynı olmadığını, kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.