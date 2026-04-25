(Kamalı Haber) – Demirhan’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı Osman Kaylak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, huzurda bulunan zanlı Osman Kaylak’ın 24 Nisan 2026 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Demirhan Lefkoşa'da kullanımındaki GC 959 plakalı araç ile şüpheli olarak seyir halinde olduğu esnada polis ekibi tarafından yapılan bir operasyon ile durdurulduğunu söyledi. Polis akabinde zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun cebinde 1 adet şeffaf naylon poşete sarılı 5 adet ayrı ayrı şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındığını ve suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında emare alınan konu maddelerin analize gönderileceğini, zanlının konu maddeye kim veyahut kimlerden temin ettiğinin araştırılacağını ayrıca yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.