(Kamalı Haber)-Lefkoşa’da meydana gelen sirkar, mülke tecavüz ve ev açma suçlarından tutuklanan Türkmenistanlı Subar Turayev mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 22 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde ikamet eden B.A.’nın evine kilitsiz pencereden girerek, mülkte tecavüz ettikten sonra, yatak odasındaki dolapta bulunan 700 TL değerindeki cüzdanı çalarak, sirkat suçu işleyip, aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının 2019 yılından beri beyaz kimlik sahibi olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.