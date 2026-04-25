17.04.2026 tarihinde, Girne'de faaliyet gösteren bir giyim mağazasına giden T.B.(E-49)’nin yapmış olduğu 13.800 TL tutarındaki alış verişe karşılık tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu MK96287580A, MK96287531A ve MK96287590A seri numaralı sahte 3 adet 100’lük Amerikan Doları nakit paraları işletme sahibine vermek suretiyle tedavüle sürüp sahtekarlıkla mal temin ettiği tespit edilmiştir. Konu şahıs önceden işlemiş olduğu kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından halen Girne Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.