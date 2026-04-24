(Kamalı Haber)- Alayköy’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Bülent Kalkan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavulu Mehmet Sevinç olguları aktardı.

Polis, 20 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de park halindeki aracın şüpheli görülerek, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, araçta kavanoz içerisinde 3 buçuk gram metamfetamin, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki evinde de arama yapıldığını, 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu düşünülen madde ve 3 adet hassas terazi ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.