(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanı’nda meydana gelen sahte evrak tedavüle sürme suçundan tutuklanan Cezayir uyruklu Boulem Meziani mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fırat İşler olguları aktardı. Polis, zanlının 19 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken, adına düzenlenmiş sahte Fransız kimliği ibraz ettiğini belirtti. Polis, 30 günlük vize alan zanlının 23 Nisan tarihinde Ercan’dan çıkış yaparken tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada orijinal Cezayir pasaportu belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen sahte belgenin incelemeye gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.