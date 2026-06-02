Alayköy’de dün 10.30 sıralarında, sanayi bölgesindeki bir işyerinde çalışan Erdal Nadzhi Mehmed (E-41), sol ayağının forklift ile palet arasına sıkışması sonucu yaralandı.

Mehmed, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde gözetim altına alındı.

-15 yaşındaki genç yüksekten düşerek kolunu kırdı

Öte yandan Yenierenköy'de, dün gece 22.00 sıralarında Egemen Tuğay (E-15) iki katlı bir binanın damında oturduğu sırada, bulunduğu kısmın çökmesi sonucu yaklaşık 3,8 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol kolunda kırık ve omurgasında ezilme teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Tuğay, ortopedi servisinde gözetim altına alındı.

-Yangınlar

Küçük Kaymaklı’da dün 15.00 sıralarında bir apartman dairesinin salonunda, muhtemelen koltuk üzerinde unutulan tamamen sönmemiş sigara izmaritinin koltuğu tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, muhtelif mobilya, beyaz eşya, ev eşyaları ve pencereler yanarak zarar gördü, çıkan ısı ve dumandan dolayı evin tüm duvarları islendi.

-Patlak lastik araçta yangına neden oldu

Alsancak’ta bu sabah 08.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, seyir halinde bulunan JD 693 plakalı araçta muhtemelen sağ arka lastiğinin patlayıp janttan çıkan kıvılcımların alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucu, aracın bagaj iç kısmı tamamen, arka koltuklar, sağ arka çamurluk ve lambalar ise kısmen yandı.

-Kısa devre seyir halindeki aracın yanmasına sebep oldu

Karaoğlanoğlu’nda, bugün 12.30 sıralarında NL 224 plakalı araçta seyir halindeyken muhtemelen aracın makine bölümündeki kısa devrenin alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu araç tamamen yandı.