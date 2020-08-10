Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Yeniden Doğuş Partisi olası bir genel seçimde parti oylarını artırması beklenen tek partidir...

Anketler böyle söylemese de gerçek anket sokağın nabzı olduğu için ciddi bir yükseliş içindeler!

Öncelikle bunu kabul etmek gerekir...

Ama bir de parti içinde bazı hizipleşmeler yaşanmaya başladı ki bu da ardık son aylarda kendini açık seçik göstermeye başlamıştır!

Parti başkanı Arıklı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması süreci farklı kulvara taşırken, burada asıl amaç seçimleri kazanmak değil, genel seçimlerde alınan oy oranını önce korumak sonra çıtayı daha da yükseltmektir...

Aslında adaylık kararı biraz da riskli olmuştur çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tansiyon çok farklı olacağı için seçim gecesi bir takım hayal kırıklıklarının yaşanabileceği gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekir!

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Kabul etmek gerekir ki dün gerçekleştirilen kurultayda heyecan fok fazla olmamıştır...

Bunun tek nedeni de kurultayın seçimsiz gerçekleştirilmiş olmasıdır!

Parti yönetimi kurultaya az bir süre kala tüzük değişikliğine giderek parti meclisine aday olanların tümünü de PM üyesi yapınca kurultay heyecanının gözle görülür şekilde düşmesine neden olmuş, bu da salondaki koltuklara yansımıştır...

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girildi diye sırf kırılma gücenme olmasın diye böyle bir karar üretmek, aslında siyasette pek de acemi olmayan Arıklı için talihsiz bir karar olarak algılanmıştır!

Zira kırılma gücenme olmasın diye her adaya makam veriyorsan, parti içindeki bazı iyi gitmeyen gelişmeleri de kabul ediyorsun demektir...

Arıklı ve ekibi şunu iyi bilmelidir ki eğer rekabet yoksa rehavet olur ve bu da siyasette olumsuz sonuçlar doğurabilir!

Bırakacaklardı partileleri birbirleriyle yarışsınlar...

Çok yeni olan bir parti siyasette olgunluk kazansın bu da seçim sonuçlarına yansısın!

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Arıklı bundan bir süre önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalması durumunda Tufan Erhürman’a destek verecekleri söylüyordu...

Yanlış bir açıklamaydı bu!

Sen partini ve yetkili kurullarına danışmadan böyle bir karar üretirsen ve bunu da kamuoyuyla paylaşırsan, hem partilinin hem de kamuoyunun kafasını karıştırır, parti içi siyasi iradeyi tekeline sokmak isteyerek şaibeli duruma düşersin...

Bu da siyasi geleceğini tehlikeye sokar, çok kısa zamanda kaybolup gidersin!

Arıklı son olarak da Ankara ziyareti dönüşü bu kez Akıncı’yı hedef almış ve ikinci tur için Akıncı’nın karşısında kim olursa olsun onun destekleneceğini açıklayarak, hem Ankara’daki ziyaret konusunda ip ucu vermiş olursun hem de yine partilinin iradesine müdahale etmiş olursun...

Bir başka detay ise bu açıklamalardan sonra kamuoyunda oluşacak olan algı Arıklı’nın seçimler de çok da iddialı olmadığının, buna kendisinin bile inanmadığının bir göstergesidir!

Oysa dünkü kurultayın sloganı ‘Ver elini Saray’ olduğuna göre, madem ki gerçek hedef budur, başka partilerin adaylarına destek verip vermeme konusunda bu kadar acelecilik nedir diye sormazlar mı adama...

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Parti yönetiminin şu anda önündeki en büyük sorunlardan birisi TC kökenlilerin partisi olduğu yönündeki algının halen devam etmesidir...

Bu algı bir türlü çözülememiştir!

Dün de yapılan konuşmaları izlediğimizde TC kökenli olmayanları göremeyince belli ki bu algı daha uzun bir süre kendini hissettirmeye devam edecektir...

Peki bunu nasıl çözebilirler?

Kadrolarına yeni takviyeler yaparak...

Biz burada elbette TC’li KKTC’li ayırımı olmasını desteklemiyoruz ama eğer parti yaşayacak ve Arıklı’nın dediği gibi UBP’nin hep ensesinde olacaklarsa bu ince detayları da aslında büyük eksiklik olarak kabul etmek zorunda olduklarıdır!

Yok eğer, biz şimdiye kadar hep ezildik büzüldük, dış kapının mandalı olarak görüldük zihniyetinde devam edilirse, bu tarihi bir hata olarak hafızalarda kalacaktır...

İyi bir hatip olan Arıklı ve ekibine yeni süreçte başarılar dileriz!

Bizimkini umarız bir dost tavsiyesi olarak kabul ederler...

MESAJ KUTUSU

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