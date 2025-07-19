(Kamalı Haber) - Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan ipek Sürücü tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yılmaz Sevdali mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18 Temmuz 2025 tarihinde, 12:30-12:53 saatleri arasında zanlının Lefkoşa'da kalmakta olduğu ikametgahta, mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde yatak odasında çekyatın başlık kısmı ile süngeri arasında beyaz renk kâğıt parçasına sarılı vaziyette yaklaşık bir gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, İpek Sürücü'nün suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğine dair araştırma yapılacağını belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.