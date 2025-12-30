BBC'nin haberine göre ABD'li bilim insanları, İngiltere merkezli Blue Marine Foundation işbirliğiyle yürüttüğü araştırmada, uluslararası hukukla koruma altında bulunan büyük beyaz köpekbalıkları da dahil bazı tehdit altındaki türlerin, Kuzey Afrika'daki balık pazarlarında yasa dışı şekilde satıldığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, Kuzey Afrika'nın Akdeniz kıyısındaki balıkçı limanlarını izlemeleri sonucunda, 2025'te avlanması yasak olan en az 40 büyük beyaz köpekbalığının öldürüldüğünü tespit etti.

Bilim insanları, Sicilya ile Kuzey Afrika arasındaki Sicilya Boğazı'nı, Akdeniz'deki köpekbalıkları için "son sığınaklardan biri" olarak değerlendiriyor.

Ancak bölgede iki hafta süren çalışmalara rağmen araştırmacılar, yalnızca kısa süreliğine bir mavi köpekbalığı gözlemleyebildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde de Cezayir'de bir balıkçı teknesinden ölü büyük beyaz köpekbalığının karaya çıkarıldığı, Tunus'ta ise yine koruma altındaki sivriburun camgözün baş ve yüzgeçlerinin satışa hazırlandığı görülüyor.

Araştırmanın başyazarlarından Virginia Tech Üniversitesinden Dr. Francesco Ferretti, BBC'ye yaptığı açıklamada, Akdeniz'de özellikle büyük beyaz köpekbalığı popülasyonunun son yıllarda ciddi seviyede azaldığını belirtti.

Ferretti, "Akdeniz, dünyanın en yoğun avcılık yapılan denizlerinden biri. Endüstriyel balıkçılığın etkisi giderek artıyor ve bu türlerin yakın gelecekte yok olması ihtimali gerçekçi." değerlendirmesinde bulundu.