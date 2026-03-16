Girne bölgesinde yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, yarın 09.00-15.30 saatleri arasında geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi su pompaları, Beylerbeyi dağkısmı, Begonvil Evleri bölgesi, Sercem Villaları ve Ozanköy mezarlık bölgesi, Girne Barış Parkı civarı, Soli ve Artsan siteleri, 19 Mayıs Koleji ve civarı, KTBK Komutanlığı, Semih Sancar Caddesi’nin bir kısmı, Patelena Sitesi ve civarı, Doğanköy çemberi ve Doğanköy’ün merkezi, Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir kısmı, Girne Belediyesi binası, Girne Sosyal Hizmetler ve İhtiyat Sandığı hizmet binaları, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi bölgesi, Anfi Tiyatro, Girne Karakız bölgesi ve Güven Lojmanları bölgesi, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve çevresi, Girne Çarşı bölgesi, Girne Marina bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi bölgesi, Girne Turizm Parkı civarı, Rocks Hotel civarı, Girne Çarşı'nın liman kısmı, Dome Hotel ve civarı, Savoy Hotel, Girne arıtma bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü bölgesi, Girne Yalı bölgesi, Yukarı Girne'nin bir kısmı, Aslanlı Villa civarı, Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. çevresi, Yukarı Girne, King Bowling ve civarı, GAÜ Kız Yurdu ve çevresi, Zeytinlik köyü doğusu, Güyap Evleri bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı, Girne Mete Adanır Caddesi, Yukarı Girne’nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadyumu’nun kuzeyi, Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve civarı, Yukarı Girne’nin bir kısmı, Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı , Karaoğlanoğlu S bölgesi, ve Karaoğlanoğlu Telefon Santrali bölgesi, Karaoğlanoğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit köy içi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit çemberi ve batısı, 20 Temmuz Stadyumu civarı, Akpınar Pastanesi civarı, Girne Naci Talat Caddesi’nin bir kısmı, 19 Mayıs Caddesi, eski Astro Market bölgesi, Girne Tenis Kortları ve civarı, Kaşkar bölgesi, Les Ambassadeurs Hotel ve civarı, Jasmine Court Hotel ve civarı, Ağır Bakım Taburu ve Oğuz Veli Ortaokulu, eski Karaoğlanoğlu Lemar ve civarı, Karaoğlanoğlu Sanayi ve civarı, Girne Askeri Hastane, Zeytinlik Sosyal Konutları ve civarı, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Tesisleri ve civarı, Zeytinlik’in bir kısmı, GAÜ Freedom Yurtları civarı, Ship Hotel ve civarı, Karaoğlanoğlu Caddesi’nin bir kısmı, Design 74 ve civarı, Yılanadası ve civarı”