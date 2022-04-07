Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Şu anda siyasilerin açıklamalarına bakınca en cesur olanlar Bakan Arıklı’dan geliyor…
Bu hükümet kuruldu ya da kurduruldu!
Ama reform hükümeti olunması talep edildi…
Çünkü gidişat normal bir gidişat değildi ve buna bir de salgın ve döviz patlaması eklenince yaşananlar sürpriz olmadı!
Ne yazık ki bu hükümet kendisini iyi anlatamıyor…
Kamuoyunun tepkisinden korkuyor!
Bakan Arıklı zaman zaman bu konuda mesaj verip Ankara ile ilişkileri anlatmaya çalışsa da bu hükümetin icraatlarına yansımıyor…
En büyük sıkıntı da burada yaşanıyor!
Yine Arıklı’nın geçenlered yaptığı açıklamada geçmişte yapılan iş birliği protokolünde 54 madde meselesi var ya…
Tek birini bile hayata geçirememişiz!
Burada popülist siyasi gerçekler ortaya dökülüyor…
İmzalıyoruz ama yerine getirmiyoruz!
Böyle olunca da Arkara’ya müdahale hakkını kendi ellerimizle teslim ediyoruz…
Doğal olarak da musluk kısılıyor!
Ankara ile ilişkiler de her geçen gün daha kötüye gidiyor…
Bu kafayla ve ürkek politika ile gidersek de daha da kötü olacak!
…
Bundan tam 5 yıl önce sevgili Vatan Mehmet’in gündeme getirdiği bir konuyu buradan paylaşalım:
“Önce dudak uçuklatan rakamlara bir bakalım;
2016 yılında Türkiye tarım sektöründe kullanılmak üzere 23 Milyon TL ayırmış, biz bu paranın 6.8 Milyon TL’sini kullanmışız…
Sanayi ve ticaret sektörü için 12.2 Milyon TL ayrılırken bunun 5 Milyon TL’sini kullanmışız..
Ulaştırma sektörü için 113 milyon TL gibi çok ciddi bir rakam ayrılmış, 39 Milyon TL’sini kullanmışız…
Sağlık için 18 Milyon TL ayrılırken, 2.9 Milyon TL’sini kullanmışız…
Uzayıp gidiyor bu liste!
Sırf bakanlıklara kullansınlar diye toplamda 432 Milyon TL ayrılırken biz bu paranın sadece 145 Milyon TL’sini kullanmışız…
Diğer kamu ve reel sektörleri bunun içine dahil değil!..”
…
5 yıl önce neyse şimdi de odur, değişen tek bir şey yok…
Daha önceleri çok yazdık ama en azından bir kez daha hem de rakamlar vererek KKTC’yi yönetenlerin artık proje özürlü olduğu bir kez daha tescillenmiştir.
Türkiye’nin neredeyse maddi katkı koymadığı tek bir sektör bile yok ama…
Biz bunların hep geriye gönderilmesine seyirci kalmışız!
İnanın benim kafamın basacağı bir konu değildir bu…
Adamlar her türlü sövgü ve hakarete rağmen altyapı alışmaları için sana tır dolusu para gönderiyor ama sen bunu kullanamıyorsun!
Çünkü proje özürlüsün…
Eline gelen kısmeti yine kendi elinde geri gönderiyorsun!
…
Bazı hükümetlerdeki görevli bakanların sırf Türkiye’den gelecek diye çok ciddi paraları kullanmadıklarını biliyoruz ama…
Ya diğerleri!
Hani şu Türkiye ile et-tırnak olduklarını söyleyenler…
Gerekçe aslında gayet basit!
Biz de devletin üst kademelerine gelinceye kadardır konuşmak…
Atarlar, tutarlar, seçilip görev başı yaparlar ama!
İcraatı düşünen pek azdır aralarında…
Kafaları hiç mi çalışmaz bunların!
Sen Türkiye’den projelere ayrılan paraları tamamen burada kullansan asıl ol zaman halk seni sevecek, bir kez daha seçecek…
Yollarda kazalar daha az olacak!
Sağlıkta hekim, araç gereç, ilaç eksiğin olmayacak…
Millet de layıkıyla yönetilecek!
…
Aslında bu tam bir araştırma konusudur…
Sana öngörülen maddi kaynakları, proje üretemeyip bu kaynakların geri gitmesine neden olmak!
Konu muhakkak masaya yatırılmalı, enine boyuna araştırılmalı ve bilimsel bir yanıt bulmalıdır…
Hatta okullarda öğrencilere ders diye de okutulmalıdır!
Eski Büyükelçi Akça, çok söyledi, eleştirdi hatta fırça attı ama biz onun kıymetini bilemedik…
KKTC’nin aslında ciddi anlamda hiçbir sorunu yoktur!
Sorun bizi yönettiklerini sananlardadır…
Siyasetin kirli yüzüdür bu!
Bari bundan böyle ‘proje özürlüsünüz’ dediğimiz zaman kızmayın olur mu?
…
Peki neyi vurgulamak istiyoruz?
Acı ve gerçektir ama bundan böyle bizden reform yapacak hükümetler ve siyasiler bekleniyor…
Yakında imzalanması beklenen yeni işbirliği protokolü bu hükümet için olduğu kadar ülke insanı için de hayati değer taşımaktadır!
Ankara bu konuda kararlıdır ama bizim hükümet bunu nasıl başaracak işte onda biraz şüpheliyiz…
Çünkü kamuoyu tepkisi gelir gelmez geri adım atarak bundan böyle de çok cesur politikalar gösteremeyeceğini ortaya koymuştur!
Ama başka şansı da yoktur…
Ya bu deveyi güdecek ya da bu diyardan gidecektir!
Bu artık KKTC hükümetlerinin değişmez kaderidir…
Ve bunun sorumlusu da gelmiş geçmiş tüm hükümetlerdir!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Sunat ATUN, elektrikte alınan indirim kararını çok da beğenmediğiniz ve tepkinizi de hiç çekinmeden ortaya koyduğunuz konuşuluyor. Böylelikle AKSA’nın da borçlarının ödenmesi büyük tehlikeye girmiş, hadi bakalım ayıklayın pirincin taşlarını şimdi!
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, Ankara ile ilişkilerde parti tabanından homurdanmalar çıkmaya başladı. Bundan böyle daha dik duruş belirleyip gerekirse de görevi devretmeniz gerektiğini söyleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor!
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Sayın Erhan ARIKLI, kabine içinde şu ana kadar büyük tepki alsanız da en gerçekçi açıklamalar sizden gelmeye devam ediyor. Bu arada hükümetin istifasını vermesi konusunda da ortaklara çağrıda bulunduğunuzu duyduk, bakalım cesaret edebilecekler mi?
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Sayın Zorlu TÖRE, iki gün daha evde kalıp istirahat etseydiniz mecliste bu kadar tartışma konusu olmayacaktınız. Muhalefete kendi elinizle malzeme veriyorsunuz, bunun da ceremesini ödeyeceksiniz artık!
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Sayın Ahmet SOYALAN, Narkotik ekiplerinin tüm eksikliklerine rağmen başarılı operasyonları vatandaşlar arasında taktirle karşılanıyor. Çok yakında baronların da ortaya çıkarılıp deşifre edileceğini memnuniyetle öğrendik, şimdiden tebrik ederiz…
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Sayın Salih HAFIZ, bundan böyle ayakkabı sektörünün de sizden sorulacağını bu konuda ciddi bir yatırım yaptığınız konuşuluyor, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu şartlarda fiyatları mümkün olduğu kadar düşük tutarsanız gerisi zaten kendiliğinden gelecektir…
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Sayın Özdemir BEROVA, komite başkanı olarak belediyeler reformunun görüşüleceği toplantının saatler sonra toplanması nedeniyle hem muhalefetin tepkilerine neden oldunuz hem de bir açıklama yapmayarak özür dileme zahmetinde bile bulunmadınız, biraz ayıp kaçtı değil mi?
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Sayın Sezai SEZEN, geçmişteki Ramazan aylarında kurulan iftar çadırlarının bu kez olmaması özellikle dar gelirli aileler arasında merak konusu olmuş ki bu konuda çok sayıda mesajınız geliyor. Bu arada yeniden Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği başkanlığına getirildiğiniz tebrik ederiz…
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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, Belediyeler Birliği Başkanı olarak reform adı altında değiştirilmek istenen yeni yasayı belli ki başkanlara anlatamadınız ki tüm belediyeler süresiz grev kararı alarak sizi de zor durumda bıraktılar. Bakalım bu isyan bayrağı ne zaman inecek biz de merak etmeye başladık…
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Sayın Hasan ÖZTAŞ, belediyeler reformundan en fazla sizin belediye yararlanacağı ve gelirinin artacağına rağmen yasaya karşı çıkmanız hayretle karşılanıyor. Belli ki siz de siyasi akıma uydunuz ve ayağınıza gelen fırsatı tepme niyetindesiniz…